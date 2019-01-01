الليلة.. قمة الدوري بين الزمالك وبيراميدز

نقلًا عن العدد الورقي

جلسات تحفيزية فى ميت عقبة لمواصلة الانتصارات.. «جروس» يعدل التشكيل.. عودة «خربين وبينافنتى».. و«دياز» يركز على تضييق المساحات

يستضيف استاد الدفاع الجوى فى الثامنة من مساء اليوم مباراة فاصلة على قمة الدورى بين بيراميدز والزمالك فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرين من البطولة المحلية حيث يدخل الفريق الأبيض المواجهة الصعبة وهو مقبل من فوز على حساب الإسماعيلى بهدفين دون رد، ويحتل قبل اللقاء صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد خسارة الأهلى أمام بيراميدز صاحب نفس الرصيد، والموجود بالمركز الثانى قبل الأحمر.

ويرتدى الزمالك زيه التقليدى فى مواجهة بيراميدز بعد استقرار صاحب الملعب على ارتداء طاقمه الثالث باللون «النبيتى»، وحرص المدير الفنى للفريق الأبيض السويسرى كريستيان جروس على عقد جلسات مكثفة مع لاعبيه من أجل تحميسهم وتحفيزهم قبل مباراة اليوم، وكان حريصاً على علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق مؤخراً من أجل تفاديها فى مباراة اليوم مطالباً لاعبى الوسط بالتمركز الصحيح، وعدم ترك مساحات لثنائى وسط بيراميدز محمد فاروق وعماد دونجا، كما حذر الدفاع من خطورة كينو وعبدالله السعيد وأن يلعبوا عليهما بهدوء وعدم ترك مساحات لـ«السعيد» لتسلم الكرة.

ومن المتوقع أن يبدأ «جروس» المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش، وحمدى النقاز، وعبدالله جمعة، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغنى، وطارق حامد، ومحمود عبدالعزيز، ومحمود كهربا، ويوسف أوباما، وأحمد زيزو، وعمر السعيد.

وعقد رئيس الزمالك جلسة مع لاعبيه قبل الدخول فى معسكر المباراة، وطالبهم بضرورة التركيز الشديد داخل الملعب وعدم الانشغال بأى أمور أخرى قد تؤثر على تركيزهم واقتناص النقاط الثلاث من أجل الاستمرار فى صدارة جدول الترتيب، كما وعدهم بصرف مكافآت خاصة فى حالة الفوز.

على الجانب الآخر، اختتم نادى بيراميدز استعداداته لمواجهة الزمالك المهمة وسط معنويات عالية بين لاعبى الفريق، من أجل مواصلة النتائج الجيدة فى الفترة الأخيرة وآخرها الفوز على الأهلى والارتقاء لصدارة الدورى مناصفة مع الفارس الأبيض برصيد 60 نقطة لكل منهما.

وركز رامون دياز على سلاح الكرات البينية واللعب من أطراف الملعب، وتضييق المساحات بين رباعى المنطقة الخلفية لمنع الخطورة على مرمى أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، كما منح مدرب الفريق الثنائى، عمر جابر، الظهير الأيسر، ورجب بكار، الظهير الأيمن، تعليمات إضافية بضرورة إغلاق الجبهتين أمام أسلحة الزمالك.

وعاد الثنائى عمر خربين، وكريستيان بينافينتى لصفوف الفريق فى هذه المواجهة بعد غياب الأول عن مواجهة الأهلى الماضية للإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة الاتحاد السكندرى، بينما تعافى بينافينتى من الإصابة التى كان يعانى منها على مستوى الكاحل، ليعزز الثنائى صفوف بيراميدز فى هذه المباراة، كما أصبح البرازيلى كينو جاهزاً لخوض اللقاء، بعد شكواه من آلام فى الكاحل، فى حين يفتقد الفريق مدافعه أحمد أيمن منصور بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث، وسيشارك بدلاً منه على جبر.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومعه عمر جابر، وعلى جبر، وعمر الميدانى، ورجب بكار فى الدفاع، وإيريك تراورى، ونبيل عماد (دونجا)، وعبدالله السعيد، وماركوس كينو فى الوسط، وجون سيفوينتى، وعمر خربين فى الهجوم.