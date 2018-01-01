تشكيل بيراميدز المتوقع في مباراة الزمالك بالدوري

يحل الزمالك ضيفًا على نظيره بيراميدز، مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، معقل بيراميدز، وسيتم بث اللقاء عبر قناتي نايل سبورت وأون سبورت.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون:

أحمد الشناوى فى حراسة المرمى

خط الدفاع: عمر جابر، وعلى جبر، وعمر الميدانى، ورجب بكار

خط الوسط: إيريك تراورى، ونبيل عماد (دونجا)، وعبدالله السعيد، وماركوس كينو

خط الهجوم: جون سيفوينتى، وعمر خربين

وشهدت مباراة الدور الأول بين الفريقين نصف دستة أهداف من جانب الفريقين، حيث انتهت المباراة، التي لعبت ضمن الجولة التاسعة على واقع التعادل الإيجابي 3-3.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، إلا أن الفريق الأبيض يتفوق بفارق الأهداف، وهو ما يجعل مباراة اليوم على صفيح ساخن لأن الفائز بتلك المباراة ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة.