بالفيديو.. بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدف علي جبر

انتهى الشوط الأول من اللقاء، الذي يجمع فريقي الزمالك وبيراميدز، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 26 من الدوري المصري بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب لاعبي بيراميدز على وسط الميدان، وفي الدقيقة الثالثة من اللقاء سدد لاعب وسط بيراميدز محمد فاروق، تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الزمالك، لكن حارس مرمى الفريق الأبيض محمود جنش تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 5، سدد جناح بيراميدز الخطير البرازيلي كينو، تصويبة خادعة من خارج منطقة جزاء الزمالك أثناء ملاحظته تقدم حارس النادي الأبيض، لكن كرته مرت أعلى عارضة المرمى بقليل.

ونجح لاعبو الزمالك في السيطرة على وسط الميدان منذ الدقيقة 14، وذلك وسط تراجع نسبي من جانب لاعبي بيراميدز.

وفي الدقيقة 24، نجح علي جبر في تسجيل أول أهداف بيراميدز بتسديدة داخل منطقة جزاء الزمالك، مستغلًا ركلة ركنية لفريقه من الجانب الأيسر.

وفي الدقيقة 30، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبيراميدز، بعد جذب محمود علاء للاعب بيراميدز.

وسدد الدولي السوري عمر خربين مهاجم بيراميدز ركلة الجزاء، لكن حارس مرمى الزمالك محمود جنش أمسك الكرة بكل سهولة.

وفي الدقيقة 37، عرضية مميزة من محمد إبراهيم من الجانب الأيمن، لتجد رأس أحمد سيد زيزو، ولكن بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 43، اعتراض من جانب لاعبي الزمالك على حكم المباراة للمطالبة بركلة جزاء، لكن الأخير لم يحتسبها في النهاية.

ويخوض الزمالك مباراة قوية ومصيرية أمام بيراميدز في الجولة الـ26 على ملعب الدفاع الجوي، حيث يدخل الأبيض وهو متصدرًا لجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز، الذي يتواجد في المركز الثاني بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الماضية.