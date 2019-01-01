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بالفيديو.. بيراميدز يعتلي صدارة الدوري بأقدام زمالكاوية.. والأهلي المستفيد

10:01 م | الثلاثاء 23 أبريل 2019
كتب: علي سمير ومحمود فؤاد ومحمد خيري
بالفيديو.. بيراميدز يعتلي صدارة الدوري بأقدام زمالكاوية.. والأهلي المستفيد

الزمالك وبيراميدز

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نجح بيراميدز في التربع على عرش صدارة الدوري، وذلك عقب انتصاره الثمين على الزمالك بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة بينهما بالجولة 26 من الدوري المصري.

وأحرز علي جبر هدف بيراميدز في الدقيقة 24.

ويعد النادي الأهلي هو المستفيد الأول من خسارة الزمالك، إذ سيتوقف رصيد الزمالك المتصدر عن 60 نقطة، ويصبح بذلك في وصافة جدول الترتيب، فيما سيصعد بيراميدز على عرش الصدارة برصيد 63 نقطة، وبالتالي فإنه في حالة انتصار الأهلي على المصري يوم الخميس المقبل، بالدوري سيرتفع رصيده الحالي من 58 نقطة إلى 61 نقطة، ويحل محل الزمالك في وصافة بطولة الدوري.

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب لاعبي بيراميدز على وسط الميدان، وفي الدقيقة الثالثة من اللقاء سدد لاعب وسط بيراميدز محمد فاروق، تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الزمالك، لكن حارس مرمى الفريق الأبيض محمود جنش تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 5، سدد جناح بيراميدز الخطير البرازيلي كينو، تصويبة خادعة من خارج منطقة جزاء الزمالك أثناء ملاحظته تقدم حارس النادي الأبيض، لكن كرته مرت أعلى عارضة المرمى بقليل.

ونجح لاعبو الزمالك في السيطرة على وسط الميدان منذ الدقيقة 14، وذلك وسط تراجع نسبي من جانب لاعبي بيراميدز.

وفي الدقيقة 24، نجح علي جبر في تسجيل أول أهداف بيراميدز بتسديدة داخل منطقة جزاء الزمالك، مستغلًا ركلة ركنية لفريقه من الجانب الأيسر.

وفي الدقيقة 30، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبيراميدز، بعد جذب محمود علاء للاعب بيراميدز.

وسدد الدولي السوري عمر خربين مهاجم بيراميدز ركلة الجزاء، لكن حارس مرمى الزمالك محمود جنش أمسك الكرة بكل سهولة.

وفي الدقيقة 37، عرضية مميزة من محمد إبراهيم من الجانب الأيمن، لتجد رأس أحمد سيد زيزو، ولكن بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 43، اعتراض من جانب لاعبي الزمالك على حكم المباراة للمطالبة بركلة جزاء، لكن الأخير لم يحتسبها في النهاية.

تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان في بداية الشوط الثاني، فيما كانت الأفضلية والخطورة من نصيب الفريق الزمالكاوي.

في الدقيقة 46، وقبل بداية الشوط الثاني حل محمود عبد المنعم كهربا، بدلًا من أحمد سيد زيزو في أول تبديلات الزمالك أمام بيراميدز.

وفي الدقيقة 48، أطلق لاعب بيراميدز كينو تصويبة قوية من الجانب الأيسر، مرت بجوار القائم الأيمن، لحارس الزمالك محمود جنش.

وفي الدقيقة 50، طالب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك بركلة جزاء، إلا أن حكم المباراة طالب باستكمال اللعب.

وفي الدقيقة 57، طالب طارق حامد لاعب وسط الزمالك ببطاقة صفراء لعبد الله السعيد، بعد تدخل قوي من جانب الأخير على لاعب الفارس الأبيض، إلا أن النرويجي هوبر نيلسن حكم اللقاء اكتفى بضربة حرة.

وفي الدقيقة 61، أجرى كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأبيض ثاني تغييرات الزمالك بدخول محمد عنتر، بدلًا من إبراهيم حسن.

وفي الدقيقة 76، أجرى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، آخر تغييرات فريقه، بنزول أيمن حفني على حساب محمد إبراهيم.

وفي الدقيقة 77، أجرى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، تغييرًا بنزول محمد فتحي على حساب إيريك تراوري.

   

بعد ذلك كثف الفريق الأبيض من ضغطه على دفاعات بيراميدز، أملًا في إدراك هدف التعادل، لكن دون جدى، لاسيما في ظل التماسك الدفاعي المنظم الذي ظهر عليه الفريق الخصم.

وفي الدقيقة 82، دفع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز بثاني تغييراته بنزول بينافينتي محل محمد فاروق.

وفي الدقيقة 87 أجرى بيراميز آخر تغييراته بنزول محمد رزق على حساب رجب بكار.

 

 

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