الأهلي يفاوض «بيفوما وكودجو وأوليموانجو».. وترشيح لاعبين من صن داونز لدعم الدفاع والوسط

نقلا عن العدد الورقي

الأهلى يفاوض «بيفوما وكودجو وأوليموانجو» وترشيح لاعبين من صن داونز لدعم الدفاع والوسط

لاعب ألميريا الإسبانى اختيار أول ومرشح «لاسارتى» فى المركز الثالث بقائمة المهاجمين وتحديد 4 ملايين دولار لبيع «أزارو».. والتفريط فى «جيرالدو» حال فشل تسويق اللاعب المغربى

وقفت «الوطن» على كواليس بحث الأهلى عن مهاجم أجنبى جديد لضمه فى نهاية الموسم الجارى لتعويض سوء الأداء الهجومى الحالى الذى يواجهه الفريق، حيث تم طرح ثلاثة أسماء على إدارة الكرة بالنادى لتحديد أفضلهم، وضمه نهاية الموسم.

وقامت إدارة الكرة بترتيب الأولويات ليأتى الكونغولى تيفى بيفوما، لاعب فريق ألميريا الإسبانى والمعار من فريق إسبانيول، وتم فتح خطوط اتصال معه عن طريق أحد الوسطاء لضمه خلال المرحلة المقبلة وتحديداً نهاية الموسم، وتبقى العقبة فى تكاليفه المادية الباهظة، حيث يتقاضى اللاعب ما يقرب من 1.8 مليون دولار موسمياً كحد أدنى.

وفى التفاوض وصل الأهلى لمرحلة متقدمة للغاية مع كودجو لابا، لاعب فريق نهضة بركان المغربى، وهداف الفريق المغربى فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويعد من الناحية المادية الأقرب لتدعيم هجوم الأحمر، بالإضافة إلى أن المفاوضات مع ناديه المغربى ستكون أقل تكلفة، فضلاً عن أن اللاعب أبدى ترحيباً كبيراً باللعب للأهلى، والتنازل عن أمور كثيرة للانضمام للفريق.

ويأتى فى المرتبة الثالثة التى فتح معها الأهلى خط مفاوضات التنزانى توماس أوليموانجو مهاجم فريق شبيبة الساورة الجزائرى، وهو اللاعب الذى طلبه بالاسم مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، بعد استطلاع رأيه عن التعاقدات الجديدة، وقال إنه مهاجم قوى ومميز ورآه عن قرب فى مباراتى الفريق أمام شبيبة الساورة

فى سياق متصل، تلقت إدارة النادى الأهلى، خلال الأيام الأخيرة ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين، لضم لاعبين من صفوف فريق صن داونز الجنوب أفريقى، الذى أطاح بالمارد الأحمر من دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا بنتيجة المباراتين 5/1، للتعاقد معهم بداية من الموسم الجديد.

وعلمت «الوطن» أن الترشيحات التى وصلت لإدارة القلعة الحمراء وجهاز الكرة، تصب فى مصلحة لاعب فى مركز المساك، والثانى بوسط الملعب، وتتكتم الإدارة الحمراء على أسماء الثنائى خشية من تسريب اسميهما فتزداد القيمة المالية لهما.

وفى الإطار ذاته، حددت إدارة النادى الأهلى مبلغ 4 ملايين دولار كحد أدنى للاستغناء عن وليد أزارو، مهاجم الفريق، نهاية الموسم تمهيداً لضم مهاجم جديد، وحال تعذر الحصول على المبلغ، سيتم إعارة الأنجولى جيرالدو لحين تسويق المغربى وليد أزارو وبيعه برقم يليق بتعاقد الأهلى معه.

فى سياق آخر، استقر المدير الفنى بنسبة كبيرة على الدفع بالمغربى وليد أزارو لقيادة هجوم الفريق غداً أمام المصرى، وتفضيله على مروان محسن، خاصة أن المهاجم المغربى يقدم أداءً جيداً خلال الفترة الكبيرة، فضلاً عن فعاليته على المرمى وتميزه بالسرعة الشديدة التى يحتاجها الفريق فى اللقاء، ويواصل الجهاز الفنى استبعاد ناصر ماهر من التشكيل الأساسى فى مباراة الغد، لصالح اللاعب صالح جمعة، الذى بدأ يستعيد مستواه العالى، وظهر بشكل جيد فى الفترة الأخيرة.