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رئيس الزمالك يطلب من نجله تأجيل التفاوض على التعاقد مع مدرب جديد

01:13 ص | الأربعاء 24 أبريل 2019
كتب: محمود فؤاد
رئيس الزمالك يطلب من نجله تأجيل التفاوض على التعاقد مع مدرب جديد

أمير مرتضى

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نقلًا عن العدد الورقي 

طلب رئيس نادى الزمالك من نجله أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، تأجيل المفاوضات بشأن تجديد تعاقد المدير الفنى الفترة المقبلة لحين الانتهاء من مباراتَى الفريق فى نصف نهائى الكونفيدرالية، حيث ينتهى عقد جروس الحالى مع النادى يوم 26 مايو المقبل، ويرتبط الفريق قبله وبعده بمباريات مهمة فى أكثر من بطولة، حيث يسعى أمير مرتضى بشتى الطرق لتجديد التعاقد مع جروس، ويتواصل مع وكيل أعمال المدرب، وطالبه بتجهيز العقود تمهيداً للتوقيع خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى الصفقات تلقى النادى ترشيحات بالتعاقد مع الفلسطينى تامر صيام، مهاجم فريق حسنية أغادير المغربى، بداية من الموسم المقبل، حيث أبدى الجهاز الفنى للفريق الأبيض إعجابه بمستوى اللاعب، وتنتظر إدارة النادى حسم الملف بشكل نهائى من قبَل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، لاتخاذ القرار النهائى وحسم موقفه من ضم اللاعب من عدمه.

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