الأهلي في مهمة إنقاذ الدوري أمام المصري بدون 15 لاعبًا

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على لطفى لحراسة المرمى.. «لاسارتى» يحذر لاعبيه من خطورة «أوستن وعيسى».. و«جلال» يدفع بالقوة الضاربة

يستضيف الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، نظيره فريق المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، على ملعب المكس بالإسكندرية.

يدخل الأهلى مباراة اليوم تحت شعار «أكون أو لا أكون»، ولا بديل عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لتصحيح المسار فى بطولة الدورى، والخروج من الكبوة التى يعيشها الفريق حالياً، حيث إن التعادل أو الخسارة يقللان من فرصة الفريق فى البطولة المحلية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 58 نقطة من أصل 26 مباراة، ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 63 نقطة من 29 مباراة، ويأتى الزمالك وصيفاً برصيد 60 نقطة جمعها من 27 مباراة.

وضمت قائمة الفريق لخوض مباراة المصرى: على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وحسين الشحات وعلى معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحى وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم على وجيرالدو وجونيور أجايى وعربى بدر.

ويفتقد الأحمر فى مباراة اليوم 15 لاعباً دفعة واحدة بين الإيقاف والإصابات، حيث يغيب محمد الشناوى وعمرو السولية ومروان محسن «للإيقاف»، وشريف إكرامى، ومحمد هانى ومحمود وحيد وسعد سمير وحسام عاشور ومحمد محمود وإسلام محارب وكريم نيدفيد وعمرو جمال ووليد سليمان للإصابة، وتم استبعاد أحمد حمودى وأحمد علاء، وهو ما يمثل أزمة كبيرة للفريق الأحمر قبل مباراة اليوم.

وحرص الجهاز الفنى خلال الساعات الأخيرة، على تجهيز اللاعبين نفسياً وذهنياً لمباراة اليوم، ومحاولة إزالة الضغوط الملقاة على عاتقهم بسبب الخروج الأفريقى والخسارة الأخيرة من بيراميدز فى الدورى، حيث تحدث «لاسارتى» مع اللاعبين، مؤكداً لهم أنهم الأفضل بين فرق الدورى، وأن عليهم إثبات ذلك بالفوز بالثنائية، والرد على الجميع داخل الملعب واستعادة كبرياء النادى مرة أخرى.

وعقد «لاسارتى» أكثر من محاضرة فنية مع لاعبيه، وحذر المدير من مهاجميه الخطيرين أوستن أموتو، وإسلام عيسى، مشدداً على اللاعبين بضرورة توخى الحذر فى التعامل مع الثنائى والرقابة اللصيقة لكل تحركاتهم، ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى بتشكيل مكون من على لطفى فى حراسة المرمى، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وأحمد فتحى فى خط الدفاع، هشام محمد وحمدى فتحى، ناصر ماهر (صالح جمعة) جونيور أجايى وحسين الشحات (جيرالدو)، وفى الهجوم وليد أزارو.

على الجانب الآخر، يدخل المصرى المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد تحقيق الفوز على الزمالك، ثم التعادل مع الإسماعيلى، فى الجولة الماضية، ويطمح فى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاستمرار فى المربع الذهبى، واستغلال تعثر المقاصة المنافس المباشر فى المسابقة.

فى السياق ذاته، حذر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، اللاعبين، من التهاون فى المباراة، مؤكداً أن الأهلى سيدخل المباراة، بهدف واحد هو الفوز، من أجل العودة للصدارة واستغلال تعثر الزمالك، وعدم منح بيراميدز فرصة الاقتراب من الفوز بالبطولة، وأن الخسارة الماضية للأحمر أمام بيراميدز، تصعّب من المباراة، نظراً لرغبته فى التعويض ومصالحة جماهيره، وطالب لاعبى الهجوم باستغلال أنصاف الفرص، ويغيب عن الفريق الثلاثى إسلام عطية، والمدافع الفلسطينى محمود الصالح، والحارس أحمد بوسكا للإصابة.