بالفيديو| صالح جمعة يُحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى المصري

أحرز الأهلي الهدف الأول في مرمى المصري البورسعيدي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، على ملعب المكس بالإسكندرية.

وسجل هدف الأهلي الأول صالح جمعة، في الدقيقة 31، بعد تمريرة سحرية من وليد أزارو.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 58 نقطة من أصل 26 مباراة، ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 63 نقطة من 29 مباراة، ويأتى الزمالك وصيفًا برصيد 60 نقطة جمعها من 27 مباراة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل المصرى المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد تحقيق الفوز على الزمالك، ثم التعادل مع الإسماعيلى، فى الجولة الماضية، ويطمح فى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاستمرار فى المربع الذهبى، واستغلال تعثر المقاصة المنافس المباشر فى المسابقة، ويحتل الفريق المركز الرابع بـ46 نقطة.