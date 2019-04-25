أزارو يقود هجوم الأهلي أمام المصري.. وصبحي والشحات على دكة البدلاء

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أزارو
أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مديره الفني مارتن لاسارتي، تشكيلة الفريق الأحمر أمام المصري، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 19.
وجاء تشكيل العملاق الأحمر على النحو التالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم، باسم علي، أيمن أشرف، وعلي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد فتحي، صالح جمعة.
خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، أزارو.
فيما جاء على دكة البدلاء كلًا من: مصطفي شوبير، عربي بدر، صلاح محسن، ناصر ماهر، رمضان صبحي، رامي ربيعة، حسين الشحات.
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