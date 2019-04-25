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أزارو يقود هجوم الأهلي أمام المصري.. وصبحي والشحات على دكة البدلاء

06:46 م | الخميس 25 أبريل 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
أزارو يقود هجوم الأهلي أمام المصري.. وصبحي والشحات على دكة البدلاء

أزارو

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أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مديره الفني مارتن لاسارتي، تشكيلة الفريق الأحمر أمام المصري، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 19.

وجاء تشكيل العملاق الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، باسم علي، أيمن أشرف، وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد فتحي، صالح جمعة.

خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، أزارو.

فيما جاء على دكة البدلاء كلًا من: مصطفي شوبير، عربي بدر، صلاح محسن، ناصر ماهر، رمضان صبحي، رامي ربيعة، حسين الشحات.

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