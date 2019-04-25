الشوط الأول| بالفيديو.. صالح جمعة يضع الأهلي في المقدمة أمام المصري

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع حاليًا بين فريقي الأهلي والمصري على ملعب المكس، والمؤجلة بينهما من الجولة الـ 19 من الدوري المصري، بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وسجل صالح جمعة هدف الأهلي في الدقيقة 30.

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من لاعبي الأهلي على وسط الميدان، وتراجع دفاعي كبير من لاعبي المصري خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة 11، هجمة منظمة للاعبي الأهلي بين أجايي وباسم علي، تصل على الجانب الأيمن، ويرسل كرة عرضية، ولكن يمسكها أحمد مسعود.

وفي الدقيقة 13، المصري يهدر أخطر فرصة أمام الأهلي من كرة طولية ساقطة خلف دفاع الأهلي، وخرج علي لطفي لأجل لعب الكرة برأسه ولكن لم يقدر، ليصطدم بياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر، وتصل إلى أوموتو، ولكن باسم علي أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 20، أحمد مسعود حارس المصري ينقذ كرة خطرة، بعدما أعاد زميله محمد جابر الكرة برأسه وقت خروج الحارس من مرماه قليلا، ولكنه تدارك الموقف في آخر لحظة، قبل أن تسكن الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 24، أهدر المغربي وليد أزارو أخطر فرص اللقاء، بعدما وصلته تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء المصري ليسددها مباشرة تجاه المرمى، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى النادي البورسعيدي.

في الدقيقة 30، أحرز الأهلي أول أهدافه بعد بينية وصلت للمهاجم الدولي المغربي، لوليد أزارو الذي لعبها عرضية لصالح جمعة، ليسكنها الشباك، معلنة تقدم المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 33، أجرى المصري أول تبديلاته بخروج إسلام أبوسليمة ونزول محمود وادي، لأجل تنشيط الشق الهجومي للفريق البورسعيدي.

وفي الدقيقة 35، حكم الراية يلغي هدفًا للأهلي بداعي التسلل، بعد كرة رأسية من أزارو وصلت إلى جونيور أجايي، الذي لعبها من فوق حارس المرمى، حتى وصلت إلى جيرالدو، الذي أسكنها الشباك، ولكنه كان في موضع تسلل.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلًا المركز الثالث، برصيد 58 نقطة، من أصل 26 مباراة، ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 63 نقطة من 29 مباراة، ويأتى الزمالك وصيفًا برصيد 60 نقطة جمعها من 27 مباراة.