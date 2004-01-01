بالفيديو| الأهلي يثأر للزمالك.. ويفوز على المصري بهدفين في الدوري

فاز الأهلي، على نظيره المصري بهدفين نظيفين، في المباراة، التي جمعتهما على ملعب المكس، والمؤجلة من الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

وأحرز هدف الأهلي الأول صالح جمعة في الدقيقة 30، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الأهلي إلى 61 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري ليخطف بذلك المركز الثاني من الزمالك، الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما توقف رصيد المصري عند 46 نقطة في المركز الرابع.

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من لاعبي الأهلي على وسط الميدان، وتراجع دفاعي كبير من لاعبي المصري خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة 11، هجمة منظمة للاعبي الأهلي بين أجايي وباسم علي، تصل على الجانب الأيمن، ويرسل كرة عرضية، ولكن يمسكها أحمد مسعود.

وفي الدقيقة 13، المصري يهدر أخطر فرصة أمام الأهلي من كرة طولية ساقطة خلف دفاع الأهلي، وخرج علي لطفي لأجل لعب الكرة برأسه ولكن لم يقدر، ليصطدم بياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر، وتصل إلى أوموتو، ولكن باسم علي أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 20، أحمد مسعود حارس المصري ينقذ كرة خطرة، بعدما أعاد زميله محمد جابر الكرة برأسه وقت خروج الحارس من مرماه قليلا، ولكنه تدارك الموقف في آخر لحظة، قبل أن تسكن الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 24، أهدر المغربي وليد أزارو أخطر فرص اللقاء، بعدما وصلته تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء المصري ليسددها مباشرة تجاه المرمى، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى النادي البورسعيدي.

في الدقيقة 30، أحرز الأهلي أول أهدافه بعد بينية وصلت للمهاجم الدولي المغربي، لوليد أزارو الذي لعبها عرضية لصالح جمعة، ليسكنها الشباك، معلنة تقدم المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 33، أجرى المصري أول تبديلاته بخروج إسلام أبوسليمة ونزول محمود وادي، لأجل تنشيط الشق الهجومي للفريق البورسعيدي.

وفي الدقيقة 35، حكم الراية يلغي هدفًا للأهلي بداعي التسلل، بعد كرة رأسية من أزارو وصلت إلى جونيور أجايي، الذي لعبها من فوق حارس المرمى، حتى وصلت إلى جيرالدو، الذي أسكنها الشباك، ولكنه كان في موضع تسلل.

وبدأ اللقاء في الشوط الثاني بضغط هجومي قوي من لاعبي الأهلي على دفاعات المصري، وفي أولى لمحات الخطورة في هذا الشوط سدد إسلام سليمة لاعب المصري في الدقيقة 55 تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الفريق الأحمر، لكن على لطفي حارس المارد الأحمر أمسك بالكرة.

ورغم السيطرة الكبيرة من جانب لاعبي الأهلي على وسط الميدان، إلا أن هجمات المارد الأحمر افتقدت الخطورة.

في الدقيقة 67، أجرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي أول تغييرات العملاق الأحمر بنزول رمضان صبحي على حساب جيرالدو.

وفي الدقيقة 71، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأهلي بعد تعرض المهاجم الدولي المغربي وليد أزارو للعرقلة داخل منطقة جزاء الفريق البورسعيدي، ليسدد علي معلول ركلة جزاء الأحمر ويُسجل منها ثاني أهداف فريقه خلال تلك المواجهة.

بعد ذلك نجح لاعبي المصري في امتلاك الأفضلية بوسط الميدان، وسط تراجع نسبي في مستوى لاعبي الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 78، علي لطفي يتصدى لكرة خطيرة للغاية، بعد ركنية تم تنفيذها، ولعبها سعيدو سنبوري لاعب وسط المصري برأسه، ولكن الحارس أخرجها ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 79، حل المهاجم الدولي المصري صلاح محسن محل الدولي المغربي وليد أزارو في ثاني تغييرات الأهلي.

وفي الدقيقة 82، سدد المهاجم الفلسطيني محمود وادي لاعب المصري كرة بالكعب، من داخل منطقة جزاء الأهلي، لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لعلي لطفي حارس الأحمر.

وفي الدقيقة 85، أجرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي آخر تغييراته بنزول رامي ربيعة محل باسم علي.

وفي الدقيقة 88 أجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمصري آخر تغييراته بنزول حسين رجب محل أوستين أوموتو.

وفي الدقيقة 90، أهدر النيجيري جونيور أجايي ثالث أهداف الأهلي بطريقة غريبة، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء الفريق البورسعيدي، مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة فقط.