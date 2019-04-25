أزمة مالية تهدد بقاء جروس في الزمالك.. ورئيس النادي يبحث عن متبرع براتب المدرب

نقلًا عن العدد الورقي،،،،

«أمير» يخشى رحيل المدرب إلى السعودية أو الإمارات.. نصف مليون جنيه لكل لاعب حال الفوز بالكونفيدرالية.. وتذاكر مواجهة النجم الساحلى مجاناً

يواجه نادى الزمالك أزمة مالية، فى تجديد عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، خاصة بعد طلب المدرب زيادة قيمة عقده الجديد إلى 3 ملايين دولار فى الموسم، ضاغطاً على المجلس بعرضين من أهلى جدة السعودى، وآخر من الإمارات، بمقابل مادى أعلى من قيمة ما يتقاضاه مع الزمالك.

ويبحث مجلس الزمالك عن «متبرع» لتحمل الزيادة التى يطلبها المدرب وتوفير كل طلباته خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأبيض لا يتحمل حالياً راتب المدير الفنى، ولا مفر أمام مجلس النادى سوى تحمل راتبه حال تجديد العقد.

ومن جهته، قرر رئيس النادى تأجيل انضمام خالد جلال إلى الجهاز الفنى إلى ما بعد مباراتى النجم الساحلى، حتى لا يتهمه أحد بالتدخل فى أمور الفريق، حيث يتمسك رئيس النادى بإضافة عنصر مصرى فى الجهاز الفنى، بسبب بعض التعديلات الفنية التى يحتاجها الفريق، وفشل أمير عزمى وأيمن عبدالعزيز من وجهة نظره فى إقناع «جروس» بأى وجهة نظر فنية، فى الوقت الذى رفض فيه المدير الفنى بشكل نهائى وجود أى شخص جديد فى الجهاز أياً كان اسمه وتحفظ على الأمر، وشدد على أنه لن يجرى أى تعديل على الجهاز الفنى مهما تعرض لأى ضغوط، وشدد على أنه صاحب القرار الأول والأخير فنياً.

وفى سياق مختلف، رصد مجلس الزمالك مكافأة خاصة للاعبين تصل لنصف مليون جنيه لكل لاعب حال الفوز بلقب الكونفيدرالية بخلاف المكافأة الأخرى التى وعد بها أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، من جيبه الخاص إلى جانب إلغاء كل العقوبات التى تم توقيعها على كل اللاعبين على مدار الموسم، وذلك للشد من أزرهم ورفع معنوياتهم خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، يواصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة النجم الساحلى على ملعب النادى، وشهد مران أمس محاضرة مطولة من الجهاز الفنى مع اللاعبين، لتصحيح أخطاء المباراة الماضية، وشرح نقاط القوة والضعف للفريق التونسى، كما حذر أمير عزمى المدرب من أطوال لاعبى فريق النجم، وخطورة الكرات الثابتة لديهم واطلع المدرب على التقرير الخاص بلقاء الإياب بالدور ربع النهائى بين النجم الساحلى والهلال السودانى والذى أقيم يوم الثلاثاء الماضى لوضع يده على نقاط القوة والضعف.

ويسابق الجهاز الفنى الزمن لتجهيز الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب بسبب الإصابة التى يعانيان منها، وغيابهما عن مواجهتى الإسماعيلى وبيراميدز الأخيرتين، ويأمل فى وصولهما لفورمة جيدة بسبب النقص الموجود فى خط الهجوم وعدم وجود سوى عمر السعيد فقط.

واستقر النادى على توزيع تذاكر المباراة مجاناً بوجود 10 آلاف متفرج بناء على تصريحات رئيس النادى، حيث يسعى الأخير إلى وجود أعضاء الجمعية العمومية فقط فى المدرجات لمساندة الفريق.