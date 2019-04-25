المسابقات تنتظر حسم معسكر المنتخب.. وقلق على أحمد حجازي

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طبيب الفراعنة مع لاعب «وست بروميتش» لمتابعة حالته.. ووقف 4 حكام لمطالبتهم برحيل «عبدالفتاح»،،،،

يترقب مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، اجتماع اليوم بين أفراد الجهاز لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، للاتفاق بشكل رسمى على موعد انطلاق معسكر الفراعنة، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع التشاور بين «أجيرى» ومساعديه حول انطلاق المعسكر فى موعده يوم 6 يونيو أو تقديمه ليقام مطلع الشهر ذاته، خاصة بعد الإعلان عن مواجهة تنزانيا وغينيا ودياً يومى 13 و16 من نفس الشهر.

ونقل أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، لإيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، ترحيب الجبلاية بانطلاق المعسكر فى بداية يونيو المقبل، حال استقرار «أجيرى» بشكل رسمى على هذا الموعد، مؤكداً أنه سيتم وقتها التوصل لاتفاق مع لجنة المسابقات على هذا الموعد وترحيل المباريات المتبقية ببطولة الدورى الممتاز، لتقام عقب انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية.

من ناحية أخرى، سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفنى بعد الإصابة التى تعرض لها أحمد حجازى، مدافع الفراعنة، المحترف فى صفوف فريق «وست بروميتش»، ويوجد حالياً الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، فى إنجلترا برفقة اللاعب للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة مؤخراً، وقال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب: «نحرص على الاطمئنان على حجازى، وسيكون موجوداً معنا فى كأس أمم أفريقيا، ونتواصل مع جميع المحترفين بالخارج، الفريق الوطنى سيخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا يوم 13 يونيو المقبل، ثم يلعب مع غينيا يوم 16 يونيو على استاد برج العرب، وهناك عناصر ستنضم إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة».

من ناحية أخرى، قام عدد من حكام الكرة بالمطالبة برحيل عصام عبدالفتاح من الإشراف على اللجنة، وشددوا فى مذكرة على انشغال عصام عبدالفتاح بمنصبه بلجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى، وعدم الاهتمام بقضايا الحكام بالدورى، وعدم الأخذ بالتقارير المقدمة إلى اللجنة عن مباريات الدورى الممتاز.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، فتح تحقيق مع 4 حكام، وهم: أسامة إسماعيل ومحمد صابر وأحمد مقبل وصالح سلامة، وذلك بمعرفة الشئون القانونية، مع إحالتهم إلى لجنة الانضباط بالجبلاية، وأبدى المجلس غضبه الشديد من الحكام الأربعة، بسبب هجومهم على لجنة الحكام عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما سبق ومنعه اتحاد الكرة فى قرار رسمى، فضلاً عن قيام الحكام الأربعة بالتمرد ضد عصام عبدالفتاح، عضو الجبلاية، ورئيس لجنة الحكام.