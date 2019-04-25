نصف مليون جنيه لكل لاعب في الزمالك حال الفوز بالكونفدرالية

نقلًا عن العدد الورقيرصد مجلس الزمالك مكافأة خاصة للاعبين تصل لنصف مليون جنيه لكل لاعب حال الفوز بلقب الكونفدرالية بخلاف المكافأة الأخرى التى وعد بها أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، من جيبه الخاص إلى جانب إلغاء كل العقوبات التى تم توقيعها على كل اللاعبين على مدار الموسم، وذلك للشد من أزرهم ورفع معنوياتهم خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، يواصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة النجم الساحلى على ملعب النادى.

وشهد مران أمس محاضرة مطولة من الجهاز الفنى مع اللاعبين، لتصحيح أخطاء المباراة الماضية، وشرح نقاط القوة والضعف للفريق التونسى، كما حذر أمير عزمى المدرب من أطوال لاعبى فريق النجم، وخطورة الكرات الثابتة لديهم واطلع المدرب على التقرير الخاص بلقاء الإياب بالدور ربع النهائى بين النجم الساحلى والهلال السودانى والذى أقيم يوم الثلاثاء الماضى لوضع يده على نقاط القوة والضعف.