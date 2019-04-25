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رئيس الزمالك: لن نذيع أي مباراة مقبلة للفريق

02:02 ص | الجمعة 26 أبريل 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
رئيس الزمالك: لن نذيع أي مباراة مقبلة للفريق

رئيس الزمالك

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أكد رئيس نادي الزمالك أنه اتخذ قرارا بعدم إذاعة أي مباراة للفريق وفي مقدمتهما مواجهة، الإنتاج الحربي المقبلة في الدوري.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "لن نذيع اللقاء إلا بعد حصولنا على المستحقات المالية المتأخرة للنادي من الشركة الراعية التي تقدر بـ260 مليون جنيه".

وواصل: "منحنا أكثر من مهلة للشركة، ولكن لم نحصل على مستحقاتنا المالية المتأخرة حتى الآن، والأمر انتهى بالنسبة لنا ولن نذيع أي لقاء إلا في حال الحصول على كل مستحقاتنا أولاً".

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