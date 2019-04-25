رئيس الزمالك: لن نذيع أي مباراة مقبلة للفريق

أكد رئيس نادي الزمالك أنه اتخذ قرارا بعدم إذاعة أي مباراة للفريق وفي مقدمتهما مواجهة، الإنتاج الحربي المقبلة في الدوري.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "لن نذيع اللقاء إلا بعد حصولنا على المستحقات المالية المتأخرة للنادي من الشركة الراعية التي تقدر بـ260 مليون جنيه".

وواصل: "منحنا أكثر من مهلة للشركة، ولكن لم نحصل على مستحقاتنا المالية المتأخرة حتى الآن، والأمر انتهى بالنسبة لنا ولن نذيع أي لقاء إلا في حال الحصول على كل مستحقاتنا أولاً".