خاص.. فيديو| أمن الزمالك يعتدي بالضرب على مشجع بسبب تذاكر لقاء النجم الساحلي

اعتداء أمن الزمالك على أحد المشجعين أمام النادي

اعتدى أفراد أمن نادي الزمالك على أحد جماهير الفارس الأبيض أمام بوابة النادي في شارع جامعة الدول العربية، أثناء عملية توزيع تذاكر مباراة النجم الساحلي، في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتوافدت جماهير غفيرة على مقر نادي الزمالك من أجل الحصول على تذاكر المباراة لمساندة فريقها في اللقاء المرتقب.

تصرفات أفراد أمن النادي تجاه الجماهير المحتشدة تسببت في حالة من الهرج والمرج أمام بوابة النادي، بسبب الزحام الشديد من الجماهير للحضول على تذاكر اللقاء.

وقال أفراد الأمن أن المشجع حصل على عدد من التذاكر وحاول بيعها لبقية الجماهير بطريقة السوق السوداء، تبريرا للاعتداء عليه بالضرب.

وكان هناك إشراف من قبل رئيس الزمالك على عملية بيع التذاكر اليوم داخل مقر النادي.

ويواجه الزمالك النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان الأمن قد وافق على حضور 30 ألف مشجع من جماهير الزمالك من أجل مساندة فريقها في المباراة المصيرية.

وكان الزمالك قد صعد لنصف نهائي الكونفدرالية بعدما تخطى عقبة حسنية أغادير المغربي، بينما وصل النجم الساحلي بعدما أقصى الهلال السوداني.