عامر حسين عن مطالبة الزمالك تأجيل مباراة الإنتاج الحربي: هنشوف اللي يريحه

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن الاتحاد الافريقي "كاف"، طالب مصر بإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية التي ستُلعب الموسم المقبل في مواعد أقصاه 30 يونيو المقبل.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن فريقين سيمثلان مصر في دوري أبطال إفريقيا، بينما سيمثلها فريقان آخران في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح أنه في حالة خوض الزمالك نهائي البطولة الكونفيدرالية ستتأجل بعض المباريات لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر في صيف العام الجاري، مشيرًا إلى أن آخر مباراة ستُلعب في الدوري العام قبل انطلاق كأس الأمم ستكون في 3 يونيو.

وأشار: "عندنا 3 فرق على أقل تقدير واضحين وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، وهيتبقى بطل الكاس، وهو الفريق الرابع الذي سيشارك في البطولة، وممكن هاني أبو ريدة يتواصل مع الاتحاد الافريقي بشأنه، خاصةً أن الكاف هو المتسبب فيها، وأعتقد أنه لن يحرمنا من الفريق الرائع".

وشدد حسين، على استحالة إلغاء بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه تم التغلب على الكثير من الظروف الصعبة والضغوط من اجل أن يُستكمل.

وعن مطالبة بعض الأندية بلعب مباراة كل 6 أيام، قال رئيس لجنة المسابقات: "الكلام ده مش موجود في العالم كله، وأي نادي عنده ارتباطات قارية بيلعب كل 3 و 4 أيام وده الزمن الطبيعي، وكل الأندية على علم بالكلام ده قبل بداية الدوري وطلبوا قيد 5 لاعبين زيادة وقبلنا بطلبهم".

وعن مطالبة نادي الزمالك بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري العام، أوضح: "ممكن يحصل لو الزمالك اتضغط في مباراتيه بالكونفدرالية، لأنه عنده مشاركات خارجية، وهنشوف إيه اللي يريح الزمالك عشان منضيعش فرصته في البطولة".