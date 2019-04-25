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رنيم الوليلي وعلي فرج يفوزان ببطولة الجونة الدولية للإسكواش

02:18 ص | السبت 27 أبريل 2019
كتب: شاذلي عبدالراضي
رنيم الوليلي وعلي فرج يفوزان ببطولة الجونة الدولية للإسكواش

نهائي بطولة الجونة للإسكواش

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توجت رنيم الوليلي وعلي فرج، ببطولة الجونة الدولية للإسكواش، مساء أمس، التي أقيمت بالملعب الزجاجي بمنطقة المارينا بالجونة بمدينة الغردقة، بحضور البطولة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وفاز اللاعب علي فرج المصنف الأول عالميا لاعب وادي دجلة ببطولة الجونة الدولية للرجال، بعد تغلبه على كريم عبدالجواد لاعب النادي الأهلي، المصنف الرابع بنتيجة (3-0).

كما فازت اللاعبة رنيم الوليلي، لاعبة وادي دجلة ببطولة السيدات بعد تغلبها على اللاعبة نورهان جوهر، المصنفة السابعة عالميا بنتيجة (3-1).

حضر نهائي البطولتين بالجونة، عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة منتجع الجونة السياحي، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ومجموعة من رعاة البطولة ومشجعي لعبة الإسكواش.

وأكد "عبدالله"، أن الرياضة هي عنصر فعال في تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، وأنه سعيد بإقامة هذه البطولة للمرة الثامنة في محافظة البحر الأحمر، مؤكدا أن المحافظة على استعداد تام لاستقبال العديد من البطولات الرياضية الشاطئية الدولية والعربية والمحلية وغيرها.

 

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