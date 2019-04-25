جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، في ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا هم :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد

خط الدفاع : محمد عبد السلام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعه

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – احمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف اوباما – محمود عبد المنعم “كهربا ” – ايمن حفني – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم

خط الهجوم : حميد احداد – عمر السعيد