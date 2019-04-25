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عاجل| يانفيسكي يرفض قيادة تدريب الإسماعيلي بسبب المنياوي

06:41 م | السبت 27 أبريل 2019
كتب: ميسرة سليمان
عاجل| يانفيسكي يرفض قيادة تدريب الإسماعيلي بسبب المنياوي

سيدومير

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رفض سيدومير يانفيسكي المدير الفني للإسماعيلي خوض تدريبات الفريق اليوم.

وحضر "يانفيسكي" إلى ملعب التدريب رافضا خوض المران بسبب هجوم بعض الجماهير عليه أمس في مران الفريق، في ظل السياسة التي يتبعها مجلس إدارة بمنح تعليمات لصبري المنياوى مدير للكرة الجديد بالتدخل في النواحي الفنية.

وعلم «الوطن سبورت» أن يانفيسكي طلب إقالة «المنياوي» بسبب تدخلاته الفنية و يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا الأن مع يانفيسكي لبحث حل الأزمة و إقناعه بالتنازل عن الشرط الجزائي.

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