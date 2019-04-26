3 أسباب تهدد استمرار رمضان صبحى مع الأهلى

نقلا عن العدد الورقي

«لاسارتى» يذاكر «الطلائع».. غموض موقف «وحيد».. و«عاشور» غاضب من الهجوم عليه

كشفت مصادر مُطلعة داخل النادى الأهلى، أن رمضان صبحى لن يستمر مع الفريق بعد انتهاء إعارته مع الفريق نهاية الموسم الحالى، لافتاً إلى أن اللاعب سيعود إلى ناديه السابق هيدرسفيلد الإنجليزى وسيحدد بعدها اللاعب البقاء مع ناديه فى دورى الدرجة الأولى أو الانتقال إلى نادٍ آخر فى البريميرليج.

وقال المصدر إن الاتفاق مع رمضان صبحى من البداية كان منفعة تبادلية، من حيث استعارته لمدة 6 أشهر للمساهمة فى الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا الغائبة عن النادى منذ 2013، والحفاظ على بطولة الدورى، مقابل مشاركته مع الفريق وإنقاذه من دكة بدلاء ناديه الإنجليزى بعد استبعاده المستمر من المباريات، بجانب تجهيزه فنياً وبدنياً لبطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر وتقام العام الحالى.

وتابع: «لن يستمر رمضان صبحى مع الأهلى بعد انتهاء إعارته لعدة أسباب أبرزها مواصلة حلمه والعودة للاحتراف الخارجى، والمقابل المادى الكبير الذى سيطلبه حال بقائه، خاصة أنه وعلى الرغم من المقابل المادى الكبير الذى كان يحصل عليه مع الأهلى إلا أنه قليل للغاية مقارنة بما كان يتقاضاه فى الدورى الإنجليزى».

واختتم المصدر أن السبب الثالث هو أهمية إعادة الهدوء لغرفة ملابس النادى، بعد المشاحنات الكثيرة التى شهدتها طوال الفترة الماضية بسبب التفاوت الرهيب بين رواتب اللاعبين».

فى سياق آخر، تترقب إدارة النادى فى الوقت الحالى موقف اتحاد الكرة، حول تأجيل مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربى بالدورى، حيث تبحث إدارة النادى الأحمر اتخاذ موقف قوى حال موافقة الجبلاية على تأجيل مباراة الزمالك، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الذى من المفترض تحقيقه تحت مظلة اتحاد الكرة.

من جانب آخر، اشتكى حسام عاشور لاعب وسط الفريق لبعض المقربين منه، من الهجوم الكبير الذى يتعرض له خلال الفترة الأخيرة، والمطالبة باعتزاله اللعب بعد ظهوره بمستوى غير جيد مع الفريق خلال مبارياته الأخيرة وتحديداً أمام الزمالك وبيراميدز، وأبدى لاعب الوسط استغرابه من حالة الهجوم الكبيرة عليه فى الوقت الحالى بدلاً من مساندته ودعمه.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة فريق الطلائع الجيش، والمقررة الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز، وبدأ الجهاز الفنى فى مشاهدة بعض أجزاء لمباريات طلائع الجيش، لدراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق العسكرى، والتعرف على لاعبيه، كما حصل مارتن لاسارتى على تقرير كامل عن نتائج الفريق وأبرز لاعبيه.

وباتت فرص لحاق محمود وحيد بمباراة طلائع الجيش صعبة، حيث ينتظر عودته للمشاركة فى المران الجماعى فى غضون 48 ساعة، بعد تحسن حالته عقب خضوعه لبرنامج تأهيلى؛ بسبب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية، وإن كان القرار داخل الجهاز الفنى منحه الوقت الأكبر للتعافى وتجهيزه للمرحلة المقبلة.