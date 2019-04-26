الزمالك بـ30 ألف مشجع أمام النجم بالكونفيدرالية

نقلا عن العدد الورقي

«كهربا» يعود للتشكيل الأساسى.. «جروس» يطالب لاعبيه بالضغط المستمر من البداية.. بطل تونس يفتقد هداف الفريق والحارس الأساسى.. والعرضيات سلاح «لومير» للعودة بنتيجة إيجابية

يدخل فى التاسعة من مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مواجهة صعبة ومن العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره الزمالك التونسى فى ذهاب دور نصف النهائى لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

فى تكرار لسيناريو نسخة 2015، التى استطاع فيها النجم حصد بطاقة التأهل، وقتها، للمباراة النهائية، بفضل فوزه ذهاباً فى تونس 5-1، وخسارته إيابا 0-3.

ويتسلح الفريق الأبيض فى مباراة اليوم بجماهيره التى ستحضر فى المدرجات بعدد يصل إلى 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

وعمل جروس خلال الأيام الماضية على تجهيز لاعبيه للمباراة بالشكل الأمثل، وطالب لاعبيه بالضغط المستمر على المنافس، خاصة أن الفريق التونسى يمتلك أكثر من لاعب مميز، أبرزهم محمد أمين بن عمر وياسين الشيخاوى، كما حذر لاعبى خط الدفاع من الكرات العرضية والضربات الثابتة للاعبى النجم الساحلى، كون الفريق يمتلك لاعبين طوال قامة يمتازون بالمرونة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأبيض المباراة بتشكيل مكون من «محمود جنش ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء وحمدى النقاز وعبدالله جمعة وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمود عبدالمنعم كهربا وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وعمر السعيد».

على الجانب الآخر، يدخل النجم الساحلى التونسى اللقاء باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تريحه فى مواجهة الإياب التى ستقام على ملعبه الأحد المقبل، ومنتشياً بتحقيقه بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد الفوز على الهلال السعودى فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

واختتم النجم الساحلى تدريباته على ملعب برج العرب، بعدما أجرى حصتين تدريبيتين فى القاهرة على ملعب بتروسبورت، الذى شهد مباراته أمام الهلال السودانى فى إياب ربع نهائى البطولة، وحرص الفرنسى روجيه لومير، المدير الفنى للفريق، على أن خوض التدريبات وراء الأبواب المغلقة، وركز على الأمور الفنية والتكتيكية.