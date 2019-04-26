عامر حسين: الدورى لن يُلغَى.. وتأهل الزمالك لنهائى الكونفيدرالية يحدد موعد ختام المسابقة المحلية

نقلا عن العدد الورقي

رحب مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، بتأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى، حال موافقة مسئولى النادى العسكرى على قرار التأجيل، وذلك بعد علمهم بتمسك إدارة الإنتاج بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين مختلف الفرق، مطالبين بتأجيل المباراتين اللتين تقامان فى نفس الأسبوع لفريقى وادى دجلة وحرس الحدود.

من جانبه، أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» أعطى مهلة لتحديد الفرق المصرية المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، قائلاً: «هناك مهلة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم حتى 30 يونيو المقبل، لتحديد الفرق المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الموسم المقبل».

وتابع رئيس لجنة المسابقات: «الأمر مرتبط بوصول الزمالك لنهائى الكونفيدرالية لأنه سيتم تأجيل مباريات له و26 مايو المقبل هو موعد انتهاء البطولة الأفريقية، وعلى الأقل سيكون هناك 3 فرق واضحة الأول والثانى والثالث قبل التوقف، بسبب مباريات أمم أفريقيا المقرر انطلاقها 21 يونيو المقبل، وسيبقى تحديد الفريق الرابع، حيث سيكون بطل كأس مصر».

وأوضح: «من الممكن أن نستأذن الاتحاد الأفريقى لتأجيل الإعلان عن الفريق الرابع بطل الكأس، وهناك مبررات لأن هذا الموسم استثنائى، خاصة أن بطولة أمم أفريقيا تقام فى الصيف وهناك ملاعب كثيرة تم غلقها فى مصر استعداداً لها والاتحاد الأفريقى عنده علم بكل هذه الأمور».

وأكمل «عامر»: «الدورى لن يتم إلغاؤه، هذا الأمر صعب جداً، وهناك إصرار من المنظومة كلها على استمراره، وسنحاول أن ننهى المباريات قبل بطولة أمم أفريقيا، وإن لم تصل المسابقة لمرحلة النهاية سيتم التأجيل إلى ما بعد أمم أفريقيا».

وأردف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة: «من الصعب أن يكون هناك 6 أيام بين كل مباراة، هذا لا يحدث فى أى بلد فى العالم، وشرحت لمجلس إدارة اتحاد الكرة كل تلك الصعوبات قبل بداية المسابقة المحلية، والدوريات فى كل دول العالم مضغوطة، ومن الممكن أن يتم تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، لأنه الفريق الوحيد الذى يشارك فى بطولة الكونفيدرالية».