كهربا يعود لتشكيل الزمالك.. وعمر السعيد يقود الهجوم في مواجهة النجم

أحدث الأخبار
كهربا
أعلن كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه في مواجهة النجم الساحلي بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب، بحضور 30 ألف مشجع.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.
خط الهجوم: عمر السعيد.
رايو فاليكانو
-
:
-
08:45 PMالدوري الأسباني
ريال مدريد
الزمالك
-
:
-
09:00 PMالكونفدرالية
النجم الساحلي
ليستر سيتي
3
:
0
01:00 PMالدوري الإنجليزي
أرسنال
بيرنلي
0
:
1
03:05 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
1
:
1
05:30 PMالدوري الإنجليزي
تشيلسي
تعليقات الفيسبوك