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كهربا يعود لتشكيل الزمالك.. وعمر السعيد يقود الهجوم في مواجهة النجم

07:30 م | الأحد 28 أبريل 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
كهربا يعود لتشكيل الزمالك.. وعمر السعيد يقود الهجوم في مواجهة النجم

كهربا

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أعلن كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه في مواجهة النجم الساحلي بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب، بحضور 30 ألف مشجع.

وجاء التشكيل على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

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