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بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28-4-2019

08:16 م | الأحد 28 أبريل 2019
كتب: إسلام حجازي
بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28-4-2019

بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي

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يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل الزمالك: محمود جنش - حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة - طارق حامد ومحمود عبد العزيز إبراهيم حسن وأوباما وكهربا - عمر السعيد.

تشكيل النجم الساحلي: مكرم البديري - صدام بن عزيزة - محمد كوناتي - وجدي كشريدة - زياد بوغطاس - ماهر بن عمر الحناشي - كريم العواضي - محمد أمين بن عمر - إيهاب المساكني - حازم الحاج حسن - ياسين الشيخاوي.

أحداث المباراة

 

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