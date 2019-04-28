بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28-4-2019

أحدث الأخبار
بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي
يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.
رايو فاليكانو
-
:
-
08:45 PMالدوري الأسباني
ريال مدريد
الزمالك
-
:
-
09:00 PMالكونفدرالية
النجم الساحلي
ليستر سيتي
3
:
0
01:00 PMالدوري الإنجليزي
أرسنال
بيرنلي
0
:
1
03:05 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
1
:
1
05:30 PMالدوري الإنجليزي
تشيلسي
تعليقات الفيسبوك