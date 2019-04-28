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برج العرب يشعل حماس جمهور الزمالك قبل لقاء النجم الساحلي

08:24 م | الأحد 28 أبريل 2019
كتب: محمد خيري
برج العرب يشعل حماس جمهور الزمالك قبل لقاء النجم الساحلي

جمهور الزمالك

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حرص مسؤولو هيئة استاد برج العرب، على إذاعة أهداف لفريق الزمالك، خلال الفترة الأخيرة بالكونفدرالية الإفريقية، على الشاشة الداخلية للاستاد قبل لقاء النجم الساحلي.

وتفاعل جمهور الزمالك مع الأهداف بالهتاف لفريق الزمالك لتحفيز اللاعبين، لأجل تحقيق الفوز اليوم بالكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل الزمالك في الفوز بالمباراة بنتيجة كبيرة، لأجل وضع قدم في نهائي الكونفدرالية، والسعي للوصول لنهائي البطولة لأول مرة في تاريخ النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

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