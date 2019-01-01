أجيري يمنح فرصة أخيرة لـ«جابر وجمعة والسعيد».. ولاعب بيراميدز يلفت الأنظار

نقلًا عن العدد الورقي

يواصل الجهاز الفنى للمنتخب المصرى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، استعداداته لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

ويعقد الجهاز الفنى للمنتخب جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل وضع ملامح القائمة النهائية للمنتخب، وعلمت «الوطن» أن عبدالله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، وعمر جابر، لاعب بيراميدز، ضمن حسابات الجهاز الفنى فى قائمة الـ30 لاعباً التى سيقع عليها الاختيار فى شهر مايو المقبل، على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعباً فى النهاية، وفقاً لتعليمات الاتحاد الأفريقى.

أما فى الهجوم، فاستقر الجهاز الفنى للمنتخب على منح عمر السعيد، مهاجم الزمالك، فرصة أخيرة للحكم على مستواه خلال المباريات المقبلة للفريق الأبيض سواء فى مسابقة الدورى الممتاز أو فى نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لفت فيه رجب بكار، الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، أنظار الجهاز الفنى للمنتخب المصرى، تمهيداً لضمه فى المعسكر المقبل، على أن يتم تحديد مدى استمراره مع المنتخب حتى بطولة كأس الأمم الأفريقية من عدمه. وأثنى الجهاز الفنى للمنتخب المصرى على أداء اللاعب فى آخر مباريات شارك فيها مع فريقه، خصوصاً لقاءى الأهلى والزمالك فى مسابقة الدورى الممتاز، ونجح فيهما فريقه فى الفوز بنفس النتيجة بهدف دون رد.

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