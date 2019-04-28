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بالفيديو.. كهربا يُسجل أول أهداف الزمالك في النجم.. ويشعل المباراة

09:37 م | الأحد 28 أبريل 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بالفيديو.. كهربا يُسجل أول أهداف الزمالك في النجم.. ويشعل المباراة

لاعبو الزمالك - أرشيف

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سجل فريق الزمالك الهدف الأول، في مرمى نظيره النجم الساحلي، عن طريق نجم الأبيض محمود كهربا في الدقيقة 36.

جاء الهدف بعد ضغط رائع من عبدالله جمعة وعمر السعيد من الجهة اليسرى، ليمرر السعيد الكرة لكهربا الذي سددها بصاروخية في مرمى النجم.

    

ويلتقي الزمالك مع النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع، وتأهل الزمالك لنصف النهائي عن طريق حسنية أغادير، فيما تأهل النجم الساحلي لذات الدور عن طريق الهلال السوداني، واصطدم الفريقين بإياب ربع نهائي البطولة على ملعب السويس ونجح النجم في الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويأمل الزمالك في الفوز بالمباراة بنتيجة كبيرة، لأجل وضع قدم في نهائي الكونفدرالية، والسعي للوصول لنهائي البطولة لأول مرة في تاريخ النادي.

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