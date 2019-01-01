بالفيديو.. الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا على النجم بهدف كهربا

انتهى الشوط الأول، من مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

أحرز محمود كهربا هدف الزمالك الوحيد، في الدقيقة 36 من زمن اللقاء.

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب لاعبي الزمالك على وسط الميدان خلال الست دقائق الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة التاسعة كاد النجم الساحلي أن يتقدم على الزمالك مبكرًا من رأسية ياسين الشيخاوي، لكنها مرت بجوار عارضة جنش حارس مرمى الزمالك اليسرى.

وفي الدقيقة 12 أخطر فرص اللقاء لنادي الزمالك بعد عرضية أرضية من كهربا من الجهة اليسرى مرت من أمام أوباما الخالي من الرقابة داخل منطقة جزاء النجم، وأبعدها الدفاع بنجاح.

وفي الدقيقة 14 تسديدة قوية من ماهر الحناشي لاعب النجم الساحلي من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جنش.

وفي الدقيقة 19 سدد محمود كهربا، لاعب الزمالك تصويبة صاروخية علت مرمى النجم الساحلي بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 20 من زمن اللقاء قامت جماهير النادي الأبيض بإحياء ذكرى شهداء أحداث ملعب الدفاع الجوي.

وفي الدقيقة 27 سدد ماهر الحناشي، لاعب النجم الساحلي التونسي رأسية قوية داخل منطقة جزاء الزمالك مستغلًا ركنية لفريقه من الجانب الأيمن لكن تصويبته الرأسية مرت بجوار القائم الأيسر للفريق الأبيض بقليل.

بعد ذلك نجح لاعبي الزمالك في امتلاك السيطرة والأفضلية على وسط الميدان، وفي الدقيقة 34 سدد محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الزمالك تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء النجم، لكنها مرت بعيدة أعلى مرمى الفريق الخصم.

وفي الدقيقة 36 نجح الزمالك في إحراز أول أهدافه في المباراة بتصويبة قوية لمحمود «كهربا» من داخل منطقة جزاء النجم استقرت في الشباك مباشرة على يسار حارس مرمى الفريق التونسي.

وفي الدقيقة 42، كاد يحرز الزمالك ثاني أهدافه من تصويبة صاروخية لمحمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق من تصويبة قوية على حدود منطقة جزاء النجم، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات قليلة فقط.

ويلتقي الزمالك مع النجم الساحلي ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع، وتأهل الزمالك لنصف النهائي عن طريق حسنية أغادير، فيما تأهل النجم الساحلي لذات الدور عن طريق الهلال السوداني، حيث اصطدم الفريقين بإياب ربع نهائي البطولة على ملعب السويس ونجح النجم في الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، ويأمل الزمالك في الفوز بالمباراة بنتيجة كبيرة من أجل وضع قدم في نهائي الكونفدرالية والسعي للوصول لنهائي البطولة لأول مرة في تاريخ النادي.