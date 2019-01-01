بالفيديو.. الزمالك ينتزع انتصارًا صعبًا من النجم في نصف نهائي الكونفدرالية

تغلب الزمالك على ضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب برج العرب، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على النجم الساحلي، في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، في لقاء يحتاج خلاله الفارس الأبيض للتعادل فقط، لأجل التأهل لنهائي البطولة.

وأحرز محمود كهربا هدف الزمالك الوحيد، في الدقيقة 36، من زمن اللقاء بتسديدة قوية بيسراه في شباك حارس النجم الساحلي.

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب لاعبي الزمالك، على وسط الميدان، خلال الـ6 دقائق الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة 9، كاد النجم الساحلي أن يتقدم على الزمالك مبكرًا من رأسية ياسين الشيخاوي، لكنها مرت بجوار عارضة جنش حارس مرمى الزمالك اليسرى.

وفي الدقيقة 12، أخطر فرص اللقاء لنادي الزمالك، بعد عرضية أرضية من كهربا من الجهة اليسرى مرت من أمام أوباما، الخالي من الرقابة، داخل منطقة جزاء النجم، وأبعدها الدفاع بنجاح.

وفي الدقيقة 14، تسديدة قوية من ماهر الحناشي لاعب النجم الساحلي، من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جنش.

وفي الدقيقة 19، سدد محمود كهربا، لاعب الزمالك تصويبة صاروخية علت مرمى النجم الساحلي بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 20، من زمن اللقاء قامت جماهير النادي الأبيض، بإحياء ذكرى شهداء أحداث ملعب الدفاع الجوي.

وفي الدقيقة 27، سدد ماهر الحناشي، لاعب النجم الساحلي التونسي رأسية قوية داخل منطقة جزاء الزمالك مستغلًا ركنية لفريقه من الجانب الأيمن، لكن تصويبته الرأسية مرت بجوار القائم الأيسر للفريق الأبيض بقليل.

وبعد ذلك نجح لاعبي الزمالك في امتلاك السيطرة والأفضلية على وسط الميدان، وفي الدقيقة 34 سدد محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء النجم، لكنها مرت بعيدة أعلى مرمى الفريق الخصم.

وفي الدقيقة 36، نجح الزمالك في إحراز أول أهدافه في المباراة بتصويبة قوية لمحمود «كهربا» من داخل منطقة جزاء النجم استقرت في الشباك مباشرة، على يسار حارس مرمى الفريق التونسي.

وبدأ الزمالك شوط المباراة الثاني ضاغطًا، على دفاع النجم الساحلي من الجانب الأيسر، مستغلًا سرعات عبد الله جمعة.

وكاد زياد بو غطاس، أن يدرك هدف التعادل للنجم الساحلي في الدقيقة 50، بعد استقباله ضربة ركنية، إلا أن رأسيته مرت فوق مرمى حارس الزمالك.

وواصل النجم الساحلي ضغطه على دفاع الزمالك، وكاد إيهاب المساكني أن يدرك التعادل، بعد انفراد بالحارس جنش، إلا أن كرته مرت بسلام على الفارس الأبيض.

وتعرض محمود حمدي الونش للإصابة في وجهه، بعد تدخل قوي مع لاعب الزمالك في الدقيقة 58.

وأجرى كريستيان جروس، أول تغييراته بنزول أحمد سيد زيزو بدلًا من إبراهيم حسن، في الدقيقة 61، فيما دفع روجيه لومير بالفنزويلي ميندوزا، بدلًا من حازم الحاج حسن.

وكاد حمدي النقاز أن يستغل خطأ حارس النجم الساحلي، في الدقيقة 70، بعد خروجه عن مرماه إلا أن تصويبته جاءت بعيدة عن المرمى.

وأهدر ياسين الشيخاوي فرصة انفراد صحيح للنجم الساحلي، في الدقيقة 74 بغرابة شديدة.

وقامت جماهير الزمالك بتخليد ذكرى شهداء الأهلي في الدقيقة 74.

واستسلم الزمالك تماما لهجوم النجم الساحلي في الدقائق الأخيرة، وسط اعتماده على المرتدات ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى حارس النجم، لتنتهي المباراة بهدف وحيد للأبيض، في انتظار لقاء العودة في تونس.