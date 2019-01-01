جروس يرفض تدخلات رئيس الزمالك في التشكيل

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق يرفض تصريحات رئيس الزمالك بأنه يظلم لاعبين على حساب آخرين.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت على أن جروس، يرفض تدخل أي شخص في التشكيل حتى ولو كان رئيس النادي وأنه لن يسمح بالتدخل في عمله وهو صاحب القرار الأول والأخير.

وأشار الى أن جروس يرى أن من حق رئيس الزمالك أن يستفسر فقط عن مايريد معرفته والجهاز سيوضح له كافة الأمور ولكن التدخل في عمله مرفوض تماما.