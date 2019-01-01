أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تغييرات بالجملة في قائمة المقاصة لمواجهة بيراميدز.. واستدعاء 20 لاعبًا للمباراة

كوت ديفوار تفقد بايلي في كأس الأمم الأفريقية

بالصور.. شاهد احتفالات أعضاء الزمالك بشم النسيم

132 متطوعًا من جنسيات أخرى.. الذكور يتفوقون على الإناث في العمل بكأس أمم أفريقيا

200 جنيه للدرجة الثالثة في مباريات مصر.. أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا

04:17 م | الإثنين 29 أبريل 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
200 جنيه للدرجة الثالثة في مباريات مصر.. أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا

المنتخب

أخبار متعلقة

أكد عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر في اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 انتهاء اللجنة من العمل على تحديد أسعار تذاكر مباريات البطولة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن أن الأسعار المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات الأفريقية المختلفة، بخلاف مباريات المنتخب المصري.

ولذلك تم تنسيق الأسعار بناء على المباريات وأماكنها من حيث سعة الاستاد والمدينة المضيفة وعدد المباريات التي يستقبلها الاستاد في اليوم نفسه، بحيث تشهد جميع المباريات حضورا جماهيريا جيدا.

ويستطيع الجمهور شراء تذكرة لمشاهدة أكثر من مباراة في نفس الملعب، وراعت اللجنة أن تكون أسعار تنافسية قياسا بالأسعار السابقة للبطولات القارية والعالمية.

أسعار التذاكر

وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيها مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيها مصريا للدرجة الثانية و500 جنيها مصريا للدرجة الأولى.

ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه، فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو في استاد السلام.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيها للدرجة الثانية و600 جنيها للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية. ونسقت اللجنة المنظمة ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تمهيدا لطرحها للجماهير.

أخبار قد تعجبك

الأهلى يقترب من كودجو لابا.. ويعرض 3 لاعبين لشراء «متولى» الإسماعيلى

استطلاع رأى

  • مالاطيا سبور

    مالاطيا سبور

  • -

    :

    -

    07:00 PM

    الدوري التركي
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

الأكثر قراءة

كاتبة سعودية توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"صلاح": خسرت أهم وأكبر مشجعة لك

محمد صلاح يعلن تتويج فان دايك بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

الأهلي يقترب من كودجو لابا.. ويعرض على الإسماعيلى الشيخ وحمودي وعمرو جمال لشراء «متولي»
تحركات مبكرة فى الزمالك لتدعيم الفريق بـ«عواد وبن عمر وأنطوى»