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مكافآت وخروج جماعي من لعنة الإصابات بالأهلي

04:40 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
مكافآت وخروج جماعي من لعنة الإصابات بالأهلي

فريق الأهلي

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نقلًا عن العدد الورقي

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واصل مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، دعمه للاعبى الفريق الأول من أجل الخروج من عنق الزجاجة والتخلص من آثار الهزيمة أمام بيراميدز والخروج من دورى أبطال أفريقيا، خاصة بعد عودة الانتصارات فى اللقاء الأخير أمام المصرى.

وقال مصدر بالأهلى إن مجلس الإدارة أفرج عن مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الفترة الأخيرة وقبل مواجهة الطلائع المقرر لها الأربعاء المقبل بالدورى بواقع 60 ألف جنيه لكل لاعب، فضلاً عن صرف مكافآت الفوز على المصرى فى اللقاء الأخير بواقع 30 ألفاً لكل لاعب، ليصل إجمالى ما حصل عليه كل لاعب بالفريق 90 ألف جنيه.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق الأحمر أكد خلالها دعم إدارة النادى المتواصل وتوفير كافة متطلبات الفريق، مشدداً على أن الفترة المقبلة لا بد أن تشهد تحولاً كبيراً فى الأداء والنتائج، وذلك لإسعاد الجماهير الحمراء ومحو آثار الهزائم الماضية، والحفاظ على حظوظ الفريق ببطولة الدورى وتحقيق الفوز باللقب.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى بعد تعافى عدد من لاعبى الفريق وتخلصهم من الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، واطمأن الجهاز الفنى للأهلى على جاهزية شريف إكرامى ومحمد هانى وإسلام محارب وحسين الشحات ومحمود وحيد، بعد مشاركتهم فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، واستقر لاسارتى على إعادة الحارس محمد الشناوى لحراسة مرمى الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش فى لقاء الأربعاء المقبل، بعد غيابه أمام المصرى للإيقاف، رغم الإشادة القوية بالحارس على لطفى فى اللقاء الأخير وتقديمه أداء مميزاً للغاية، كما ينوى المدير الفنى للأهلى إعادة عمرو السولية لوسط الملعب بعد غيابه أيضاً أمام المصرى للإيقاف والحصول على الإنذار الثالث، إلى جانب حمدى فتحى، فيما يفاضل بين محمد هانى، العائد من الإصابة، وأحمد فتحى للدفع بأحدهما فى الجبهة اليمنى.

فى سياق آخر، اقترب عمرو جمال، مهاجم الفريق الأحمر، من المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بعد تخلصه بشكل كبير من إصابة العضلة الأمامية، كما يعود سعد سمير، مدافع الأهلى، من ألمانيا السبت المقبل، حيث خضع لبعض الفحوصات الطبية بسبب معاناته من قطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى، وتقرر أن يخضع مدافع الأهلى لبرنامج طبى خاص على مدار الشهرين المقبلين بالقاهرة بعد عودته من ألمانيا.

من ناحية أخرى، تسببت إخفاقات فريق كرة اليد بالنادى فى حدوث حالة من الغضب الشديد لدى رئيس النادى محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بعد خسارة لقب الدورى لحساب المنافس المباشر نادى الزمالك، فضلاً عن خسارة لقبَى كأس الكؤوس الأفريقية والسوبر الأفريقى من قبل، وباتت أيام المدير الفنى السلوفينى نيكولا ماركوفيتش معدودة مع المارد الأحمر، حيث يدرس رئيس الأهلى بقوة الإطاحة به، خاصة أن الأمور لم تتحسن تحت قيادته بعد توليه المسئولية خلفاً لعاصم حماد.

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