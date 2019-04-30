أحمد شوبير: أسعار تذاكر أمم أفريقيا «صادمة»

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد بعيد تماما عن ما يحدث في اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال "شوبير" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتحاد الكرة ليس له علاقة بأسعار التذاكر، فهو بعيد تماما عن اختصاصات اللجنة المنظمة فيما يخص أسعار تذاكر مباريات البطولة".

وأكمل : "عندما استضافت مصر بطولة كأس الأمم 2006 كانت التذكرة بـ20 جنيها وتصل لـ50 و 60 جنيها، من الممكن أن يكون الرهان على إقبال الجمهور المصري ومدى حبه لمنتخب بلده".

وأضاف : "الجمهور دائما ما يأخذ الأمور بعصبية، فلابد أن تدرس الأمر في البداية ومناقشته بهدوء".