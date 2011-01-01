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وليد سليمان على رأس قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

02:23 م | الثلاثاء 30 أبريل 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
وليد سليمان على رأس قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

وليد سلينان

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أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على استاد حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية في الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.

 

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