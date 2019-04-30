الشوط الأول| بالفيديو.. بيراميدز يتقدم بهدف السعيد أمام مصر المقاصة

تقدم فريق بيراميدز على مصر المقاصة بهدف نظيف في شوط المباراة الأول خلال اللقاء، الذي يجمعهما بملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وكاد مصر المقاصة، أن يُسجل مبكرًا، بعد 10 ثواني فقط، إثر تسديدة قوية من جون أنطوي مرت فوق مرمى الحارس أحمد الشناوي.

وواصل مصر المقاصة خطورته على مرمى بيراميدز، بالدقيقة 5 بعرضية مميزة من أحمد محسن، قابلها جون أنطوي بتسديدة خارج مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وواصل جون أنطوي تهديده لمرمى بيراميدز بتسديدة أرضية زاحفة تصدى لها الحارس أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 25، أرسل عمر خربين بينية رائعة إلى محمد مجدي قفشة جهة اليمين، الذي سدد الكرة بقوة لكن أبعدها محمد كوكو حارس المقاصة ببراعة، في أول خطورة حقيقية لبيراميدز.

وتقدم بيراميدز بالهدف الأول في شباك مصر المقاصة مع الدقيقة 28.

واستغل عبد الله السعيد عرضية مميزة من عمر خربين من الجانب الأيسر، ليسكنها الأول ببراعة في شباك الفريق الفيومي.

ويعد هدف «السعيد»، هو الرابع له بمسابقة الدوري المصري منذ قدومه لفريق بيراميدز من أهلي جدة مع موسم الانتقالات الشتوية.

وفي الدقيقة 36، أرسل أحمد محسن عرضية خطيرة للمقاصة قابلها جون أنطوي برأسية رائعة لكن أنقذها الشناوي ببراعة إلى ركنية من جهة اليسار.

وواصل أحمد الشناوي حارس بيراميدز تألقه مجددا بتصديه لتصويبة صلاح عاشور في الدقيقة 37.