أزارو يقود تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش.. وأجايي والشحات على دكة البدلاء

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من:- علي لطفي - وليد سليمان - هشام محمد - حسين الشحات - رامي ربيعة - جونيور أجاي - محمد هاني.