أحدث الأخبار

أخر الأخبار

إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك في تونس

الزمالك يخوض مرانه الأخير غدًا قبل السفر لتونس

فرجاني ساسي يؤازر الترجي قبل السفر للكونغو

بالفيديو| طريق الهروب من القاع.. الداخلية يفقد نقطتين ثمينتين أمام المقاولون

أزارو يقود تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش.. وأجايي والشحات على دكة البدلاء

05:38 م | الأربعاء 01 مايو 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
أزارو يقود تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش.. وأجايي والشحات على دكة البدلاء

فريق الأهلي

أخبار متعلقة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من:- علي لطفي - وليد سليمان - هشام محمد - حسين الشحات - رامي ربيعة - جونيور أجاي - محمد هاني.

أخبار قد تعجبك

«جروس» يخطر رئيس الزمالك بعدم تجديد عقده بسبب تدخلاته وفيديوهاته

استطلاع رأى

  • برشلونة

    برشلونة

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليفربول

    ليفربول

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 2

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري المصري
  • الداخلية

    الداخلية

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • 0

    :

    0

    06:45 PM

    الدوري المصري
  • الأهلي

    الأهلي

الأكثر قراءة

إصابة صلاح قبل مواجهة برشلونة

«بي إن سبورتس» تعلن رحيل جروس عن تدريب الزمالك

مدحت شلبي: «آل الشيخ» لن يدعم أي نادي مرة أخرى.. وهناك ميزانية ضخمة لبيراميدز
ميسي ومحمد صلاح وجهًا لوجه فى موقعة الأسلحة المتعددة بدورى الأبطال