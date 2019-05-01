الأهلي يصل ستاد المكس استعدادًا لمواجهة الجيش

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد المكس بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

وفور وصول الأهلي قام لاعبي الفريق الأحمر والجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي بمعانية أرض الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السادسة و45 دقيقة على ستاد المكس، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.