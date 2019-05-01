بالفيديو.. أزارو يُسجل أول أهداف الأهلي في طلائع الجيش

سجل فريق الأهلي الهدف الأول في مرمى فريق طلائع الجيش عن طريق وليد أزارو، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، في المباراة المقامة بين الطرفين في الجولة الـ31.

ويلتقي الأهلي بالطلائع على ملعب المكس بالإسكندرية، ويدخل الأحمر وهو في المركز الثاني برصيد 61 نقطة متأخرًا بثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الأول، فيما يدخل الجيش المباراة برصيد 34 في المركز الـ13.