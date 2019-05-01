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15دقيقة| أزارو يهدر أخطر فرص الأهلي.. والجيش يعتمد على المرتدات

07:11 م | الأربعاء 01 مايو 2019
كتب: أحمد موسى
15دقيقة| أزارو يهدر أخطر فرص الأهلي.. والجيش يعتمد على المرتدات

الأهلي

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مرت 15 دقيقة من زمن مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ولازال التعادل السلبي مسيطر على نتيجة اللقاء، الذي يجمعهما على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

الأهلي دخل اللقاء ضاغطًا على دفع طلائع الجيش مبكرًا، لأجل إحراز هدفًا مبكرًا يُريح الأعصاب.

وأرسل رمضان صبحي عرضية من الجانب الأيمن، ولكن يخرجها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وأطلق رمضان صبحي تسديدة قوية من الجانب الأيمن، جاءت فوق المرمى للحارس محمد بسام.

وتحصل علي الفيل، على بطاقة صفراء في الدقيقة 11، بعد تدخله القوي على رمضان صبحي.

وأهدر أزارو أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 14 بعد انفراده بمرمى طلائع الجيش، ولكن الكرة طالت عنه بعد مراوغته الحارس محمد بسام.

ويحتل الأهلي المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة.

ويأمل مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، أن يواصل لاعبيه تقديم أداءً جيدًا في مباراة اليوم، واقتناص الثلاث نقاط، لأجل الضغط على بيراميدز والتساوي معه في النقاط.

فيما يرغب البلجيكي لوك إيميل، المدير الفني لطلائع الجيش، تحقيق نتيجة إيجابية، لأجل الهروب من شبح الهبوط، خاصة وأن الفريق يتواجد في المركز الثالث عشر بترتيب المسابقة.

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