بالفيديو.. علي معلول يُهدر ركلة جزاء للأهلي أمام طلائع الجيش

أهدر علي معلول لاعب الأهلي ركلة جزاء أمام طلائع الجيش في الدقيقة 64، في المباراة، التي تجمع الفريقين على ملعب المكس، وذلك بعدما تصدى لها محمد بسام حارس مرمى الطلائع.

ويحتل الأهلي المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة.

ويأمل مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، أن يواصل لاعبيه تقديم أداءً جيدًا في مباراة اليوم، واقتناص الثلاث نقاط، لأجل الضغط على بيراميدز والتساوي معه في النقاط.