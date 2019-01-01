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بالفيديو.. علي معلول يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى الطلائع

08:45 م | الأربعاء 01 مايو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بالفيديو.. علي معلول يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى الطلائع

علي معلول

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سجل الأهلي، الهدف الثاني، في مرمى طلائع الجيش، عن طريق علي معلول، في الدقيقة 90، في المباراة المقامة بين الفريقين، على ملعب المكس في الجولة الـ31.

ويلتقي الأهلي بالطلائع على ملعب المكس بالإسكندرية، ويدخل الأحمر وهو في المركز الثاني برصيد 61 نقطة متأخرًا بثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الأول، فيما يدخل الجيش المباراة برصيد 34 في المركز الـ13.  

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