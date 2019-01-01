75 دقيقة.. عاشور يشهر البطاقة الحمراء في وجه تالا نداي ومدرب طلائع الجيش

مرت 75 دقيقة من زمن مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ولازال التعادل الإيجابي يسيطر على نتيجة اللقاء، الذي يجمعهما على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وأجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أول تغييراته الاضطرارية، بنزول حسين الشحات، وخروج جيرالدو بسبب الإصابة.

ودخل إسلام جمال بدلًا من خالد سطوحي، مع بداية الشوط الثاني، أيضًا في أول تغييرات طلائع الجيش.

وتحصل طلائع الجيش، على ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعد تدخل قوي من أيمن أشرف على قدم مصطفى محمد، لينجح إسلام جمال في إدراك هدف التعادل، مسددًا الكرة على يسار الحارس محمد الشناوي.

وكاد تالا نداي، أن يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش مع الدقيقة 57، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس الشناوي.

وطالب الأهلي بركلة جزاء لعلي معلول، في الدقيقة 58، بعد سقوط علي معلول داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم محمود عاشور طالب باستكمال اللعب.

وطالب سيد عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بالهدوء وعدم الاعتراض على حكم المباراة، في ظل التوتر، الذي ظهر عليه لاعبي المارد الأحمر.

ودخل صالح جمعة في مشادة كلامية مع تالا نداي لاعب طلائع الجيش، ليخرج الحكم البطاقة الصفراء في وجه الثنائي، والذي أتبعه طرد لاعب الفريق العسكري، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وطرد الحكم المدرب البلجيكي لوك إيميل، بسبب اعتراضه، على طرد تالا نداي.