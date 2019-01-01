بالفيديو| المنقذ علي معلول يقود الأهلي لانتصار قاتل أمام طلائع الجيش

حقق الأهلي انتصارًا قاتلًا أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب المكس ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وليد أزارو تقدم بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 46، قبل أن يدرك إسلام جمال هدف التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 64 ليتساوي مع بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ولكن للمارد الأحمر مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الثالث عشر.

منقذ الأهلي دائما وأبدا كان الظهير التونسي علي معلول، والذي فض الاشتباك مع الدقيقة 90، حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي قبل أن يسدد بقوة على يسار الحرس محمد بسام.

وأرسل رمضان صبحي عرضية من الجانب الأيمن، ولكن يخرجها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وأطلق رمضان صبحي تسديدة قوية من الجانب الأيمن، جاءت فوق المرمى للحارس محمد بسام.

وتحصل علي الفيل، على بطاقة صفراء في الدقيقة 11، بعد تدخله القوي على رمضان صبحي.

وأهدر أزارو أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 14، بعد انفراده بمرمى طلائع الجيش، ولكن الكرة طالت عنه، بعد مراوغته الحارس محمد بسام.

وفي الدقيقة 21، أرسل أحمد فتحي عرضية من الجانب الأيمن، ولكن تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 24، احتسب محمود عاشور حكم المباراة خطأ لصالح رمضان صبحي من منطقة خطرة، بعد التدخل العنيف من مدافع الجيش.

ونفذ صالح جمعة الضربة الحرة بطريقة مميزة، والعارضة تحرم المارد الأحمر من هدف التقدم.

وأنقذ أحمد سمير فرصة هدف محقق للأهلي، من على خط المرمى، بعد تسديدة جيرالدو.

وأطلق أحمد فتحي تصويبة قوية من الجانب الأيمن تصدى لها بنجاح الحارس محمد بسام.

وأجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أول تغييراته الاضطرارية، بنزول حسين الشحات، وخروج جيرالدو بسبب الإصابة.

ودخل إسلام جمال بدلًا من خالد سطوحي، مع بداية الشوط الثاني، أيضًا في أول تغييرات طلائع الجيش.

وتحصل طلائع الجيش، على ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعد تدخل قوي من أيمن أشرف على قدم مصطفى محمد، لينجح إسلام جمال في إدراك هدف التعادل، مسددًا الكرة على يسار الحارس محمد الشناوي.

وكاد تالا نداي، أن يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش مع الدقيقة 57، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس الشناوي.

وطالب الأهلي بركلة جزاء لعلي معلول، في الدقيقة 58، بعد سقوط علي معلول داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم محمود عاشور طالب باستكمال اللعب.

وطالب سيد عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بالهدوء وعدم الاعتراض على حكم المباراة، في ظل التوتر، الذي ظهر عليه لاعبي المارد الأحمر.

ودخل صالح جمعة في مشادة كلامية مع تالا نداي لاعب طلائع الجيش، ليخرج الحكم البطاقة الصفراء في وجه الثنائي، والذي أتبعه طرد لاعب الفريق العسكري، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وطرد الحكم المدرب البلجيكي لوك إيميل، بسبب اعتراضه، على طرد تالا نداي.