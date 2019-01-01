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الأهلي: جيرالدو لا يحتاج أشعة على المخ

12:32 م | الخميس 02 مايو 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
الأهلي: جيرالدو لا يحتاج أشعة على المخ

جيرالدو

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يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، على حالة الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة في رأسه أمس في نهاية الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال الجهاز الفني إن حالة اللاعب لا تستدعي إجرائه أية أشعة على المخ بعد تعرضه أمس لكدمة قوية أصابته بدوار قوي؛ مما دفع الجهاز الطبي للمطالبة باستبداله بين شوطي المباراة.

وأوضح الجهاز الفني أن حالة الأنجولي مطمئنة للغاية، وأنه سيتم إخضاعه لفحص طبي اليوم؛ للتأكد من تعافيه تماما من أية آلام في الرأس.

وتعرض جيرالدو، لحالة فقدان مؤقت للذاكرة خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس، بعد صدامه القوي مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 46، وهو ما تسبب في استبداله.

وأكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن جيرالدو تعرض لفقدان ذاكرة مؤقت، موضحًا أن اللاعب الأنجولي استمر لفترة وهو غير متذكر ما حدث في المباراة وهو ما تم تشخيصه بأنه فقدان مؤقت للذاكرة نتيجة قوة الصدام ووجود آلام في رأسه.

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