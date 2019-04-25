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لجنة المسابقات تعلن تقديم موعد مباراة الأهلي والنجوم

04:51 م | الخميس 02 مايو 2019
كتب: إبراهيم منصور
لجنة المسابقات تعلن تقديم موعد مباراة الأهلي والنجوم

الأهلي والنجوم

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلي والنجوم المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت اللجنة إقامة المباراة السابعة مساء بدلا من الثامنة، لإقامة مواجهة الزمالك والنجم الساحلي في نفس اليوم في الساعة التاسعة مساء بإياب نصف نهائي الكونفيدرالية.

ووجه عامر حسين الشكر إلى الأهلي والنجوم بعد الموافقة على تعديل موعد المباراة الذي كان محدد له الثامنة مساء.

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