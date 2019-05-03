«أجيرى» يعيد وليد سليمان لحساباته ويطالبه بالتراجع عن الاعتزال الدولى

نقلًا عن العدد الورقي

المدير الفنى للمنتخب يشيد بتألق أحمد الشناوى.. و«رمزى» ينفى اعتراض المكسيكى على إقامة ودية غينيا فى برج العرب

شهدت جلسات الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، مشاورات فيما بينهم حول الاستعانة بوليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، ضمن قائمة الفراعنة التى تخوض كأس الأمم الأفريقية 2019، وتمنى الجهاز الفنى تراجع وليد سليمان عن قرار اعتزاله اللعب دولياً، مشدداً على أن الباب ما زال مفتوحاً أمامه، فى حال استمرار تألقه، خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز أمام طلائع الجيش أمس الأول بالدورى الممتاز.

وأكد بعض أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر، خلال حديثهم مع «أجيرى»، أن القرار الصادر من جانب وليد سليمان بالاعتزال الدولى ليس عائقاً لوجوده حال الاستقرار بشكل نهائى على ضمه لقائمة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، لأنه فى حال استمراره على تألقه بنفس الأداء الذى يقدمه سيكون الباب مفتوحاً له، ولاعب الفريق الأحمر يعلم أن عدم انضمامه خلال الفترة الماضية لا يقلل منه، بل هى مرحلة مر بها المنتخب. وعلق «أجيرى» على وجهة نظر بعض أعضاء الجهاز الفنى للفراعنة، بضرورة ضم وليد سليمان، على اعتبار أنه عنصر فعال وممتاز والجميع يشهد له بالتألق، قائلاً: «الجهاز الفنى لمنتخب مصر لن ينظر تحت أقدامه خلال الاستعدادات للبطولة المرتقبة التى ستنظم على أرض مصر، خاصة أن الهدف الأساسى هو الفوز بلقبها، والبطولة الأفريقية ستحتاج إلى لاعبين لديهم خبرات ويملكون قدراً كبيراً من الاتزان النفسى وخاضوا مثلها فى وقت سابق، وانضمام وليد سليمان قائم وفق مستواه خلال الفترة المقبلة، وسأتابعه وكل اللاعبين خلال المباريات المقبلة، وإذا كان مستواهم يؤهلهم للانضمام إلى منتخب مصر، فستتم الاستعانة بهم».

ونال أداء أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، إعجاب «أجيرى»، وهو ما يؤكد اقترابه من حراسة مرمى مصر فى أمم أفريقيا، حال استمرار تألقه مع فريقه فى مباريات الدورى، لا سيما أن «الشناوى» كان حارس المنتخب الأساسى فى آخر مباراة رسمية أمام النيجر بالجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف، وشهدت تصدى «الشناوى» لركلة جزاء.

ونفى هانى رمزى، المدرب العام لمنتخب مصر، ما تردد بشأن اعتراض المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للفراعنة، على إقامة ودية غينيا يوم 16 يونيو المقبل، على استاد برج العرب بدلاً من استاد القاهرة، قائلاً: «أجيرى يعلم اللوائح جيداً، والجهاز الفنى بالكامل يقدر ذلك، وليس هناك أى أزمة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب، يبذل جهوداً كبيرة، وكنا نرغب فى مواجهة غينيا على استاد القاهرة، حتى يتعود اللاعبون على أرضية الملعب، لكن الاتحاد الأفريقى سيتسلم الملعب بداية من يوم 14 يونيو استعداداً لانطلاق البطولة، وهو ما تفهمناه جيداً». وأسفرت قرعة أمم أفريقيا عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى، ويبدأ مبارياته بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة مساء يوم 21 يونيو، ثم الكونغو الديمقراطية فى العاشرة مساء يوم 26 من نفس الشهر، ثم أوغندا فى الجولة الثالثة فى التاسعة مساء يوم 30 يونيو.