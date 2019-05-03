«لاسارتى» خارج تحضيرات الأهلى للموسم الجديد

نقلًا عن العدد الورقي

تأجيل صرف مكافآت تخطى الطلائع.. وإشادة خاصة من المدير الفنى بصالح جمعة.. والجهاز الفنى يطمئن على «جيرالدو وفتحى»

تجاهل مجلس إدارة النادى الأهلى، وجهاز الكرة بالنادى، الأوروجويانى مارتن لاسارتى، فى الترتيب للموسم الجديد فيما يتعلق بالتحضيرات والتدعيمات الجديدة للفريق بلاعبين جدد، وكذلك فى تحديد اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق عقب نهاية الموسم.

ووفقاً لمصادر مُطلعة، هناك تجاهل من قِبل مجلس الإدارة للمدير الفنى الحالى للترتيب للموسم الجديد، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات تتم فى الوقت الحالى لا يعلم عنها «لاسارتى» شيئاً، ويتم خلال الاجتماعات وضع الخطوط العريضة للموسم المقبل، لافتاً إلى أن المجلس لم يلتفت للمدير الفنى الحالى أو تقريره الخاص عن الفريق حتى هذه اللحظات.

من ناحية أخرى، أجّل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، صرف مكافآت للاعبيه بعد الفوز على طلائع الجيش فى اللقاء الأخير بالدورى إلى ما بعد مواجهة النجوم الأحد المقبل، وذلك لتحفيز اللاعبين وحثهم على مواصلة الانتصارات والتركيز فى المباريات، ووعد مدير الكرة اللاعبين بالإفراج عن كافة المستحقات عقب الفوز على النجوم فى اللقاء المقبل، مطالباً بمواصلة القتال فى المباريات، ومشيداً بالروح العالية التى ساهمت فى تحقيق الفوز بالدقائق الأخيرة من مباراة طلائع الجيش.

من ناحية أخرى، انتزع صالح جمعة إشادة مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأحمر وذلك بعد مواصلة مستواه المميز خلال المباريات وتمريراته المميزة فى مساعدة لاعبى الهجوم على الوصول للمرمى من أقصر الطرق، وطلب المدير الفنى من «جمعة» المزيد خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسى، خاصة أن المنافسة لن تكون سهلة مع وليد سليمان وناصر ماهر، كما وعد «لاسارتى» محمد هانى، الظهير الأيمن، بالحصول على الفرصة خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أنه قدم مستويات طيبة خلال الفترة التى شارك فيها أساسياً.

من ناحية أخرى، يواصل الجهاز الفنى بالأهلى بقيادة مارتن لاسارتى بحثه عن حل لظاهرة إهدار الفرص السهلة، حيث ينوى الأوروجويانى تكثيف التدريبات الخاصة على المهاجمين فضلاً عن الفيديوهات الخاصة بأفضل مهاجمى العالم وكيفية التعامل مع الكرات أمام المرمى وذلك لرفع قدراتهم البدنية والفنية.

من ناحية أخرى طمأن الجهاز الطبى بالأهلى، مارتن لاسارتى، المدير الفنى على حالة الثنائى جيرالدو وحمدى فتحى، حيث عانى الأول من ارتجاج خفيف بعد اصطدام قوى للغاية مع حارس طلائع الجيش محمد بسام، فيما اشتكى حمدى فتحى من التواء فى الأنكل، حيث حصل جيرالدو على راحة أمس وينتظر تحديد موقفه النهائى من اللحاق بموقعة النجوم اليوم الجمعة.

وبدأ الجهاز الفنى فى دراسة فريق نجوم المستقبل، للتعرف على لاعبيه وتحديد نقاط القوة والضعف، ومعرفة طريقة لعبه ونتائجه فى الفترة الأخيرة، لتجهيز الخطة المناسبة للفوز عليه

من جانبه، علق لاسارتى على فوز فريقه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، قائلاً: «النتيجة جاءت عادلة، مباراة كانت صعبة أمام منافس يجيد الدفاع، ونجح فى استغلال خطأ تسبب فى حصوله على ركلة جزاء سجل منها هدف التعادل، فى الوقت الذى لم نتمكن فيه من استغلال ضربة الجزاء التى حصلنا عليها فى الشوط الثانى، ولكن فى النهاية حسمنا المباراة لصالحنا وحققنا فوزاً ثميناً».

وأوضح أن قرار الدفع بوليد سليمان، جاء بعد تجهيزه الفترة الماضية، وتأكّد تعافيه من الإصابة، مؤكداً أنه كان هناك استقرار على الاستعانة به لعدة دقائق تمهيداً لتجهيزه للمشاركة بقوة خلال الفترة المقبلة، وأشار «لاسارتى» إلى أن الفوز خطوة مهمة فى مشوار الدورى، ولكن هناك 6 مباريات كاملة فى عمر المسابقة، والأمور لم تحسم بعد.