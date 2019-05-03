«أوباما وحفني وكهربا» ضمن 21 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستسافر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب سوسة بتونس الأحد المقبل.

وضمت قائمة الزمالك اللاعبين:

حراسة المرمى: محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح.

الدفاع: محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام.

الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أيمن حفني - أحمد زيزو.

الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.