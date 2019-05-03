استبعاد 5 لاعبين من قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

قرر السويسري كريستيان جروس استبعاد 5 لاعبين من السفر مع الزمالك إلى تونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وتقرر استبعاد كل من حازم إمام وفرجاني ساسي وخالد بوطيب ومحمد عنتر للإصابة، بينما خرج أحمد مدبولي لأسباب فنية.

واختار المدير الفني 21 لاعبا في القائمة وهم:

حراسة المرمى: محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح.

الدفاع: محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام.

الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أيمن حفني - أحمد زيزو.

الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.